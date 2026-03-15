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  4. Mann verursacht Unfallserie bei nächtlicher Alkoholfahrt

Mehrere Autos gerammt Mann verursacht Unfallserie bei nächtlicher Alkoholfahrt

Betrunken und außer Kontrolle: Ein Autofahrer hinterlässt in Nürnberg eine Spur der Verwüstung. Bei einer nächtlichen Alkoholfahrt fährt er gegen mehrere Autos.

Mehrere Autos gerammt: Mann verursacht Unfallserie bei nächtlicher Alkoholfahrt
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Der Fahrer hinterlässt eine Spur zerstörter Autos. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Nürnberg eine Reihe von Unfällen verursacht und einen Schaden von mehr als 60.000 Euro angerichtet. Seine Fahrt endete in der Nacht auf Sonntag an einer Kreuzung, wo der 46-Jährige mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest, wie die Polizei mitteilte.

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Zudem fanden sie heraus, dass der Betrunkene mit seinem Wagen in der Umgebung bereits für Schäden gesorgt hatte: Er rammte drei geparkte Autos und stieß gegen ein weiteres Fahrzeug, das auf einen abgestellten Anhänger geschoben wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Zudem untersucht die Polizei, ob der Mann weitere Unfälle verursacht hat.