Mehrere Autos gerammt: Mann verursacht Unfallserie bei nächtlicher Alkoholfahrt

Nürnberg (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Nürnberg eine Reihe von Unfällen verursacht und einen Schaden von mehr als 60.000 Euro angerichtet. Seine Fahrt endete in der Nacht auf Sonntag an einer Kreuzung, wo der 46-Jährige mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest, wie die Polizei mitteilte.