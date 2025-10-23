Erfurt (dpa/th) - Thüringens Finanzministerin Katja Wolf warnt angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den nächsten Jahren vor zu viel Euphorie. Zwar zeichne sich eine "leichte, wirtschaftliche Erholung" ab. "Aber gleichzeitig sind die mit der Schätzung verbundenen Unsicherheiten und Risiken enorm hoch", sagte die BSW-Politikerin. Die Mehreinnahmen würden Thüringen nicht von der Aufgabe entbinden, die kommenden Landeshaushalte zu konsolidieren. Die Landesregierung plant in ihrem Etatentwurf für die kommenden beiden Jahre, Schulden in Höhe von knapp 1,4 Milliarden Euro aufzunehmen.