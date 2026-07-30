Mehre Häuser beschädigt "Ich könnte nur weinen" - Entsetzen nach Brand in Altstadt

Fünf Verletzte und hoher Schaden

Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro. Fünf Menschen wurden laut Polizei durch Rauchgase verletzt: zwei Einsatzkräfte und drei Anwohner. Das Feuer brach in einem Restaurant am Marktplatz aus und breitete sich rasch aus.

Mehrere Häuser unbewohnbar

Mehrere Häuser waren von dem Brand direkt betroffen, andere wurden der Polizei zufolge durch die Hitze und die Löscharbeiten so stark beschädigt, dass sie vorläufig als unbewohnbar eingeschätzt wurden. Ein Teil der Gebäude gilt laut Polizei als einsturzgefährdet. Für Anwohner sei in der Brandnacht eine Jugendherberge als Notunterkunft bereitgestellt worden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. "Die Ermittlungen hierzu dürften aufgrund des Ausmaßes des Brandes eine längere Zeit in Anspruch nehmen", teilte die Polizei mit.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt waren laut den Angaben etwa 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen.

Die Kreisstadt Lauterbach im Vogelbergkreis hat 14.000 Einwohner und liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Die alten Fachwerkhäuser, vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert, lehnen sich in langer Reihe an die alte Stadtmauer aus dem Jahr 1266 an.