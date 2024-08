War es in der Vergangenheit je nach sich abzeichnender Wetterlage Usus, Streusalz kurzfristig zu ordern, braucht es künftig neue Lösungen. Denn nicht das Streusalz an sich ist das Problem, sondern es geliefert zu bekommen. Immer weniger sind Speditionen in der Lage, innerhalb von einem oder zwei Tagen Lieferaufträge zu erfüllen. Deshalb warb zur jüngsten Bauausschusssitzung in Zella-Mehlis Bürgermeister Torsten Widder, dem Auftrag zur Herstellung, Lieferung und Montage von zwei Schüttgutsilos an die Firma Baywa aus Thörey zuzustimmen. „Auch wenn wir längst Sommerverträge nutzen, können wir nur so sicher sein, dass wir auch in schwierigen Situation gut bevorratet sind und zugleich einen größeren Vorrat zum günstigeren Preis lagern können“, begründete er.