Es tut sich was am Großen Haus des Staatstheaters Meiningen: Noch in diesem Jahr wird ein Außenaufzug an der Stadtseite errichtet. Geplant ab Ende November, kann dieser dann vom Publikum genutzt werden. Der Aufzug wird zwei Ebenen anfahren – das Parkett mit dem Vestibül sowie den ersten Rang mit dem Foyer. Bislang war der festliche Saal im Obergeschoss, in dem unter anderem Konzerte und Matineen stattfinden, nicht barrierefrei zugänglich. Das wird sich ändern.