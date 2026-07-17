Köln - Die deutsche Fernsehgeschichte kennt einige große Männer am Herd: Alfred Biolek, Tim Mälzer, Horst Lichter. Den Namen Jan Böhmermann hätte man in dieser Reihe lange eher als Störung denn als Fortsetzung vermutet. Ein Irrtum. Seit 2021 schon schwingt der Satiriker in seinem Format "Böhmi brutzelt" den Kochlöffel. Von Samstag an (18. Juli, 19.45 Uhr, ZDFneo) ist die nächste Staffel im Fernsehen zu sehen, es ist bereits die fünfte. Im Stream sind die acht neuen Folgen von 2026 bereits abrufbar.