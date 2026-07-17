Auch wenn Böhmermann die Grandezza eines Bioleks noch nicht erreicht haben mag – mit Witz und klaren Positionen kennt er sich aus. Seit 2020 läuft sein "ZDF Magazin Royale" im ZDF-Hauptprogramm, zuvor hatte er sich mit dem Vorläufer "Neo Magazin Royale" beim Spartensender ZDFneo warmgelaufen. Eines kann man ihm kaum vorwerfen: dass er zu den Themen seiner Sendungen keine Haltung hätte. Wer Böhmermann einschaltet, bekommt selten Neutralität serviert. Fans schätzen ihn gerade dafür, seine Kritiker hingegen weniger.