Der geplante Ausbau des regionalen Stromnetzes in Südthüringen ist für viele Bürger bislang abstrakt. Für Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus und Amtskollegen in der Region hingegen ist das Thema längst konkrete kommunalpolitische Realität. Im Gespräch macht er deutlich: Die Diskussion über neue Leitungen und Umspannwerke sei weniger eine Frage von Landschaftsbildern als vielmehr eine Frage der künftigen Handlungsfähigkeit der Region.