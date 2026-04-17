Die Jobcenter in Thüringen haben im vergangenen Jahr nach Angaben der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesarbeitsagentur in 11.800 Fällen Leistungen gekürzt. Das seien 1900 Fälle mehr als im Jahr 2024 – ein Anstieg von etwa 19 Prozent. Hauptgrund seien Verstöße gegen Meldeauflagen. „Acht von zehn Leistungsminderungen entstehen deshalb, weil vereinbarte Termine im Jobcenter ohne wichtigen Grund nicht wahrgenommen werden“, erklärte Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der BA-Regionaldirektion.