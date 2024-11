Warnung vor Überschuldung

Verbraucherschützer warnen regelmäßig vor Überschuldung, weil gerade im Online-Handel schnell per Mausklick auf Pump eingekauft werden kann. Dies könne dazu verlocken, mehr zu bestellen, als man sich eigentlich leisten kann. "Zinsen können außerdem dafür sorgen, dass Sie deutlich mehr für einen Artikel bezahlen als bei sofortiger Zahlung", schreibt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und rät in Sachen "Buy Now - Pay Later" (Kaufe jetzt, zahle später): "Nutzen Sie die Funktion (...) am besten nur in Ausnahmefällen."