Als die Einsatzkräfte der Polizei in Wasungen eintrafen, mussten sie vermutlich erst einmal tief durchatmen. Denn was sich auf der Straße „Sorge“ abgespielt hatte, erinnerte eher an eine unfreiwillige Slapstick-Einlage als an einen gewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein betrunkener Lkw-Fahrer hatte innerhalb weniger Sekunden einen Schaden nach dem anderen angerichtet und dabei eine regelrechte Domino-Kette ausgelöst.
Mehr Promille als Kontrolle Lkw-Fahrer sammelt Schäden wie Trophäen
Redaktion 07.10.2026 - 16:10 Uhr , aktualisiert am 07.10.2026 - 16:10 Uhr