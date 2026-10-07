Als die Einsatzkräfte der Polizei in Wasungen eintrafen, mussten sie vermutlich erst einmal tief durchatmen. Denn was sich auf der Straße „Sorge“ abgespielt hatte, erinnerte eher an eine unfreiwillige Slapstick-Einlage als an einen gewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein betrunkener Lkw-Fahrer hatte innerhalb weniger Sekunden einen Schaden nach dem anderen angerichtet und dabei eine regelrechte Domino-Kette ausgelöst.