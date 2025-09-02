Klar, Gesundheits-, Sport – und Sprachkurse stehen im Programm der Suhler Volkshochschule „Karl Mundt“. Diese Kurse laufen gut. Kein Grund also, hier an Schrauben zu drehen, die gar nicht gedreht werden wollen. „Hier haben wir stabile Teilnehmerzahlen und längst auch ein Stammpublikum. Aber es fällt uns zunehmend schwerer, neue Formate anzubieten, die auch gut angenommen werden“, sagt Olaf Kretzer, der seit nunmehr zehn Jahren nicht nur die Suhler Sternwarte, sondern auch die Volkshochschule leitet. „Wenn wir denken, dass wir ein richtig gutes Angebot offerieren können, denken das die potenziellen Teilnehmer noch lange nicht. Ja, sie haben Wünsche. Die sind aber oft so speziell, dass wir keine acht Teilnehmer zusammenbekommen, die für die Durchführung eines Kurses gefordert sind“, zeichnet Olaf Kretzer das Dilemma auf, in dem er und sein Team manchmal stecken. Also wird verstärkt auf Projektarbeit gesetzt.