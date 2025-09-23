Mehr Preisgeld im Biathlon: Nun 20.000 Euro für einen Weltcupsieg

Grund für die neue Preisgeldverteilung sind die Olympischen Spiele 2026, weshalb somit keine Biathlon-Weltmeisterschaften stattfinden. Daher fließt mehr Geld bei den Weltcups. Hier steigen die Gesamtpreisgelder um rund 1,6 Millionen Euro. In Summe werden von der IBU wie schon im Vorjahr rund 9,3 Millionen Euro an die Athletinnen und Athleten ausgezahlt.