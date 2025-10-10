 
Mehr Power Getunte Simson flüchtet aus Polizei-Kontrolle

Kein anderes Moped darf legal so schnell fahren wie die Simson aus Suhl. Das macht der Polizei im Ilm-Kreis zu schaffen. Wie kann man Simsons sogar auf Tempo 100 bringen?

 
Eine Simson S51 – manchmal schneller als die Polizei erlaubt. Wie kann das sein? (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Das war knapp für die Polizisten, die am Donnerstagnachmittag in Stadtilm (Ilm-Kreis) zu einer Verkehrskontrolle angetreten waren. „Dies missfiel dem Fahrer der S51 offenbar, sodass er sämtliche Anhaltesignale ignorierte und unter anderem über Rad- und Fußwege davonfuhr“, heißt es im Polizeibericht vom Freitag. Gegen den Jugendlichen wurde ein Verfahren eröffnet.

Unsere Empfehlung für Sie

Re-Importe: Landtag macht Simson-Mopeds billiger

11.09.2025 11:00 Re-Importe Landtag macht Simson-Mopeds billiger

Die Preise für Simson-Mopeds aus Suhl könnten bald sinken. Der Thüringer Landtag hat einen Antrag zum vereinfachten Re-Import der Oldtimer zugestimmt. Das ist nicht alles.

Der 15-Jährige brauste samt seiner gleichaltrigen Sozia auf seinem Simson-Moped davon. Verkehrsregeln hatte er in diesem Moment laut Polizeibericht nicht mehr im Sinn. Ein paar Kilometer reichte die große Freiheit auf zwei Rädern.

„Im Rahmen der Nacheile konnte der 15-Jährige mit seiner ebenfalls 15-jährigen in Kleinhettstedt angehalten werden“, berichtet die Polizei. Kleihettstett ist das Nachbardorf. Das Moped wurde abgeschleppt, da es möglicherweise manipuliert war. Gegen den Jugendlichen läuft nun ein Verfahren

Simson flüchtet mit Tempo 100 vor der Polizei

Immer wieder tauchen spektakuläre Simson-Fluchten in den Polizeiberichten auf. Im August ist ein 16-Jähriger in Sonnefeld (Landkreis Coburg) auf einer getunten Simson mit Tempo 100 vor einer Streife der Coburger Verkehrspolizei geflüchtet. Als der Jugendliche die Polizei sah, gab er Gas.

Unsere Empfehlung für Sie

Suhl/ Zella-Mehlis: Der unfassbare Aufstieg und Fall der Simsons

24.09.2016 00:00 Suhl/ Zella-Mehlis Der unfassbare Aufstieg und Fall der Simsons

Vor 160 Jahren gründeten die Simsons ihr Unternehmen in Suhl. Sie haben die Stadt geprägt wie keine andere Unternehmerfamilie. Und doch ist die Dynastie untergegangen, der Markenname aber lebt fort.

Zwischen Sonnefeld und Weidhausen versuchten die Beamten mehrfach, das Moped zu überholen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen.Doch dieser drängte das Polizeifahrzeug immer wieder ab. Die Fahrt endete schließlich in einem Waldstück nahe Weidhausen.

Die Beamten stellten das Moped sicher, um es von einem Sachverständigen begutachten zu lassen. Bei der ersten Überprüfung kam bereits heraus, dass die Bremsen für die hohen Geschwindigkeiten nicht ausgelegt waren. Zu allem Überfluss funktionierten sie nicht einmal.

Simson wird mit 102 Stundenkilometern geblitzt

Solche Vorfälle mit manipulierten Kleinkrafträdern sind laut Stefan Probst, Sprecher der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg, keine Seltenheit. „Das kommt schon öfter vor. Viele wollen damit die Geschwindigkeit ihres Mopeds erhöhen.“ Dass die Fahrer versuchen zu flüchten, passiere ebenfalls hin und wieder. Probst betont: „Der ein oder andere versucht sein Glück in der Flucht. Oft verunfallen die Fahrer aber dabei.“

Unsere Empfehlung für Sie

Moped S 53: Diebe stehlen die letzte Simson

29.01.2025 13:10 Moped S 53 Diebe stehlen die letzte Simson

Diebe haben eine Garage in Goldlauter-Heidersbach leer geräumt. Zu ihrer Beute gehört auch ein außergewöhnliches Suhler Moped. Was die Täter nicht wissen: Das Ost-Gefährt hat einige Nachteile im West-Verkehr.

Laut Volker Fiedler, Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Coburg, habe es im Juli einen ähnlichen Vorfall gegeben: Ein Mopedfahrer in Horb bei Fürth am Berg wurde mit 102 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 geblitzt. Da an dem Gefährt kein Kennzeichen angebracht war, verlor sich zuerst die Spur zu dem Fahrer. Nur wenige Tage später entdeckte eine Streife der Coburger Verkehrspolizei das gleiche Moped im Gegenverkehr im Neustadter Stadtgebiet wieder.

Simson sind unkonventionell und ein Symbol für Freiheit – trotzdem gelten auch für die Mopeds aus Suhl Regeln. Foto: picture alliance / dpa/ Martin Förster

In Seltendorf und Sonneberg (Landkreis Sonneberg) meldet das Polizeiarchiv 2023 mehrere aktenkundige Fälle von manipulierten Simson-Mopeds mit erhöhter Leistung.

Wie macht man eine Simson schneller?

Das Internet ist voll von Anleitungen, wie man Simson-Mopeds zu höherer Leistungsfähigkeit tunen kann. Das ist zwar illegal, aber das vor rund 60 Jahren entwickelte Moped bietet sich mit seiner robusten Technik für Bastler an. Aufwändige elektronische Steuerungen gibt es an dem Fahrzeug nicht.

Dabei reicht das Spektrum von einfachen Modifikationen bis zu tiefgreifenden Eingriffen in den Antriebsstrang.

  • Hubraumvergrößerung durch Zylinder-Kit: Der wohl wirkungsvollste Eingriff: der Austausch des Serien-Zylinders gegen ein Exemplar mit größerem Hubraum – etwa 70 Kubikzentimeter. Diese Maßnahme führt in der Regel zu einem deutlichen Leistungszuwachs und kann die Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 100Stundenkilometer erhöhen. Allerdings ist sie mit erheblichen Eingriffen in die Fahrzeugtechnik verbunden und erfordert häufig auch eine Anpassung weiterer Komponenten.
  • Optimierung der Luftzufuhr: Mehr Leistung erfordert mehr Luft. Durch gezielte Modifikationen am Luftfilter – etwa das Vergrößern des Ansaugquerschnitts oder das Entfernen des feinen Metallgewebes – kann der Luftdurchsatz erhöht und damit die Effizienz des Motors verbessert werden. Diese Maßnahme bildet oft die Basis für weiterführende Tuning-Schritte.
  • Vergaseranpassung nach Luftfiltermodifikation: Wer am Luftfilter Hand anlegt, muss auch den Vergaser entsprechend abstimmen. In der Praxis bedeutet das häufig den Einbau einer größeren Hauptdüse, um das Kraftstoff-Luft-Gemisch anzupassen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ohne diese Feinjustierung drohen Leistungseinbußen oder sogar Motorschäden.
  • Elektronische Zündanlage für präzise Zündzeitpunkte: Der Austausch der herkömmlichen Unterbrecherzündung gegen eine moderne elektronische Zündanlage kann selbst bei einem serienmäßigen Zylinder spürbare Verbesserungen bringen. Die Vorteile: ein konstanter Zündfunke, verbesserte Laufruhe und in vielen Fällen ein effizienterer Kraftstoffverbrauch – alles bei höherer Zuverlässigkeit.
  • Schnellgasgriff für direktere Gasannahme: Ein weiterer Kniff aus dem Tuning-Baukasten ist der Einbau eines Schnellgasgriffs. Diese Maßnahme verändert zwar nicht direkt die Motorleistung, sorgt jedoch für eine spürbar schnellere Gasannahme, da der Gasweg verkürzt wird. Das Resultat: ein agileres Fahrverhalten und eine sportlichere Charakteristik.
  • Übersetzungsänderung durch Ritzel- und Kettenwechsel: Nicht zuletzt lässt sich auch über die Übersetzung Einfluss auf das Fahrverhalten nehmen. Der Tausch von Ritzel und Kette kann – je nach Auslegung – entweder die Beschleunigung verbessern oder die Endgeschwindigkeit anheben. Diese Änderung ist vergleichsweise einfach umzusetzen und bietet viel Spielraum für individuelles Feintuning.

Um es noch einmal zu betonen: Alle diese Maßnahmen sind illegal, wenn man mit so einer umgebauten Simson außerhalb von Privatgrundstücken oder auf speziellen Tuning-Veranstaltungen unterwegs sein will.