Mehr Power: Getunte Simson flüchtet aus Polizei-Kontrolle

Laut Volker Fiedler, Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Coburg, habe es im Juli einen ähnlichen Vorfall gegeben: Ein Mopedfahrer in Horb bei Fürth am Berg wurde mit 102 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 geblitzt. Da an dem Gefährt kein Kennzeichen angebracht war, verlor sich zuerst die Spur zu dem Fahrer. Nur wenige Tage später entdeckte eine Streife der Coburger Verkehrspolizei das gleiche Moped im Gegenverkehr im Neustadter Stadtgebiet wieder.