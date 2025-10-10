Mehr Power: Getunte Simson flüchtet aus Polizei-Kontrolle

Dabei reicht das Spektrum von einfachen Modifikationen bis zu tiefgreifenden Eingriffen in den Antriebsstrang.
- Hubraumvergrößerung durch Zylinder-Kit: Der wohl wirkungsvollste Eingriff: der Austausch des Serien-Zylinders gegen ein Exemplar mit größerem Hubraum – etwa 70 Kubikzentimeter. Diese Maßnahme führt in der Regel zu einem deutlichen Leistungszuwachs und kann die Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 100Stundenkilometer erhöhen. Allerdings ist sie mit erheblichen Eingriffen in die Fahrzeugtechnik verbunden und erfordert häufig auch eine Anpassung weiterer Komponenten.
- Optimierung der Luftzufuhr: Mehr Leistung erfordert mehr Luft. Durch gezielte Modifikationen am Luftfilter – etwa das Vergrößern des Ansaugquerschnitts oder das Entfernen des feinen Metallgewebes – kann der Luftdurchsatz erhöht und damit die Effizienz des Motors verbessert werden. Diese Maßnahme bildet oft die Basis für weiterführende Tuning-Schritte.
- Vergaseranpassung nach Luftfiltermodifikation: Wer am Luftfilter Hand anlegt, muss auch den Vergaser entsprechend abstimmen. In der Praxis bedeutet das häufig den Einbau einer größeren Hauptdüse, um das Kraftstoff-Luft-Gemisch anzupassen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ohne diese Feinjustierung drohen Leistungseinbußen oder sogar Motorschäden.
- Elektronische Zündanlage für präzise Zündzeitpunkte: Der Austausch der herkömmlichen Unterbrecherzündung gegen eine moderne elektronische Zündanlage kann selbst bei einem serienmäßigen Zylinder spürbare Verbesserungen bringen. Die Vorteile: ein konstanter Zündfunke, verbesserte Laufruhe und in vielen Fällen ein effizienterer Kraftstoffverbrauch – alles bei höherer Zuverlässigkeit.
- Schnellgasgriff für direktere Gasannahme: Ein weiterer Kniff aus dem Tuning-Baukasten ist der Einbau eines Schnellgasgriffs. Diese Maßnahme verändert zwar nicht direkt die Motorleistung, sorgt jedoch für eine spürbar schnellere Gasannahme, da der Gasweg verkürzt wird. Das Resultat: ein agileres Fahrverhalten und eine sportlichere Charakteristik.
- Übersetzungsänderung durch Ritzel- und Kettenwechsel: Nicht zuletzt lässt sich auch über die Übersetzung Einfluss auf das Fahrverhalten nehmen. Der Tausch von Ritzel und Kette kann – je nach Auslegung – entweder die Beschleunigung verbessern oder die Endgeschwindigkeit anheben. Diese Änderung ist vergleichsweise einfach umzusetzen und bietet viel Spielraum für individuelles Feintuning.
Um es noch einmal zu betonen: Alle diese Maßnahmen sind illegal, wenn man mit so einer umgebauten Simson außerhalb von Privatgrundstücken oder auf speziellen Tuning-Veranstaltungen unterwegs sein will.