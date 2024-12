Mehr Menschen in Notlagen: Bayerns Bahnhofsmissionen melden steigenden Hilfebedarf

Als christliche Hilfsorganisation leisten die Bahnhofsmissionen nicht nur materielle und immaterielle Unterstützung in Notlagen, sondern helfen zum Beispiel auch Senioren, Familien mit Kleinkindern oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen beim Aus- oder Umsteigen am Bahnsteig. Die Hilfe durch die Bahnhofsmission ist an keine persönlichen Voraussetzungen oder Notlagen geknüpft. Wer am Bahnhof bestohlen wurde oder nach einem Unfall ein Heftpflaster oder einen Verband benötigt, kann sich ebenso an die Bahnhofsmission wenden wie Obdachlose oder Menschen mit psychischen Erkrankungen.