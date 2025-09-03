Frisch ausgebildete Grundschullehrer sollen ab Anfang November auch an Regelschulen unterrichten können – wenn sie das wollen. Zunächst sollen 25 Stellen in den Klassenstufen 5 und 6 geschaffen werden, wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilte. Ziel des Programms sei, die Grundschullehrer dauerhaft an den Regelschulen einzusetzen. Während dort der Lehrermangel besonders groß ist, ist an den Grundschulen die Ausstattung mit Personal meist vergleichsweise gut.