Mehr Geld für Abgeordnete?: Koalition sucht Zeitpunkt für Verzicht auf Diätenerhöhung

Auf diese Weise wolle die Union signalisieren, dass die Abgeordneten selbst zum Verzicht bereit sind, wenn sie Verzicht von anderen erwarten. Der CSU-Politiker betonte: "Ich verstehe, wenn wir im Land eine Debatte haben, wo die Menschen sagen, jetzt, wo jeder seinen Beitrag leisten muss, erwarten wir das auch als Signal vom Bundestag." Würde man die Aussetzung der Diätenerhöhung im Zusammenhang mit der GKV-Reform beschließen, gäbe der Bundestag ein solches Signal.