Außerhalb der wenigen großen Städte fehlen an Thüringens Schulen Lehrer an allen Ecken und Enden. Dieses äußerst akute Problem hat die aktuelle Landesregierung von ihren roten und grünen Vorgängern geerbt, die wiederum stets deren schwarze Vorgänger dafür verantwortlich gemacht hatten, dass es einfach nicht reicht mit der personellen Ausstattung. Fakt ist: Bisher konnte keine Landesregierung aus der Tatsache, dass sich aus den Babyzahlen von heute ziemlich einfach die Schülerzahl in sechs, sieben Jahren errechnen lassen, einen dauerhaft funktionierenden Zukunftsplan machen – am Ende passte es nicht.