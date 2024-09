Mittwochabend im Saal der Ilmenauer Musikschule: Der Raum ist schon voll, doch noch immer strömen Gäste herein, suchen einen Sitzplatz. Niemand will sich das Herbstkonzert entgehen lassen. Kein Wunder, es soll ein ganz besonderes werden. Früher hatten die Musikschüler den Herbst immer mit einem Konzert begrüßt, in den Coronajahren war das nicht mehr oder nur in verkürzter Form möglich. Nun wollen zahlreiche Musiker endlich ihr Können vor Publikum präsentieren. Manches haben sie auch erst in den acht Wochen des Schuljahres einstudiert. „Die Musikschule braucht einen größeren Saal, der ist zu klein geworden!“, sagen Zuhörerinnen, die erst kurz vor Beginn dazustoßen und nur mit viel Glück noch einen Sitzplatz finden.