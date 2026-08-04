Mehr Förderung: Für die eigenen vier Wände

Künftig wird jeder privat eingezahlte Euro direkt bezuschusst. Die Förderung richtet sich ausschließlich nach den tatsächlich geleisteten Sparbeiträgen, nicht nach dem Einkommen. Für Sparbeträge bis 360 Euro pro Jahr gibt es 50 Cent Förderung je Euro, für weitere bis zu 1.440 Euro noch 25 Cent. Wer 1.800 Euro im Jahr einzahlt, erhält so 540 Euro Grundzulage. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vor dem 25. Geburtstag mit dem Sparen beginnen, erhalten zusätzlich einen einmaligen Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro.