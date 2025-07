Nach einem neu aufgelegten Mittelstandsfonds des Landes mit einem Volumen von 20 Millionen Euro, der staatliche Finanzspritzen an wachstumsstarke Unternehmen vergibt, seien weitere Schritte in Thüringen geplant. Es gehe um Bürokratieabbau für die Wirtschaft sowie zusätzliche Anreize für Wachstums- und Modernisierungsinvestitionen in Kommunen und Unternehmen.