Nichts hat Oberhof mehr als Touristen, könnte man meinen. Doch weit gefehlt, denn Bienen gibt es in der Rennsteigstadt mehr als Ausflügler und Übernachtungsgäste. Das liegt an der Belegstelle am Schloßberg, zu der Imker aus Nah und Fern ihre Königinnen zum Begatten bringen. Es leben also reichlich Bienen in der Stadt, um das Liebesgeschäft am Laufen zu halten, gleichzeitig darf nicht jeder ein Bienenvolk halten, damit die Zuchtlinie rein bleibt. Und so sind Kooperationen zwischen Touristikern und Imkern entstanden, die gewissermaßen eine neue Spezies hervorgebracht haben: die Oberhofer Hotelbiene.