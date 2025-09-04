Mehr Bewerbungen als Plätze: Studiengang für jüdische soziale Arbeit gut angenommen

Schuster: Studiengang zeigt Lebendigkeit jüdischen Lebens

Anlässlich einer Feierstunde im Landtag sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, der Studiengang sei ein starkes Zeichen für die Lebendigkeit jüdischen Lebens in Deutschland. "Er stärkt nicht nur die jüdischen Gemeinden, sondern auch die Demokratie insgesamt." Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) zeigte sich stolz, dass der Studiengang in Thüringen angeboten wird. Nach Angaben der Hochschulen ist ein solcher Studiengang einmalig in Deutschland.