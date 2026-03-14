Oberhof ist ein Glücksfall für Südthüringen. Was können wir im Thüringer Wald und drumherum froh sein, solch ein Aushängeschild zu haben, um das uns andere Mittelgebirge beneiden! Attraktiv ist Oberhof nicht wegen seiner Schönheit, die können andere besser. Attraktiv ist es durch den Wintersport. Ein Sympathieträger, der so weit wie kein anderes heimisches Produkt glänzt. Und ein Multiplikator, in dessen Gefolge die Region eine Aufmerksamkeit bekommt, die selbst ein Kultur-Leuchtturm wie das Meininger Theater nie erzielen könnte.