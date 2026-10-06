Nähcafé, Theatergruppe, Elternschule ... einige Kindergärten bieten neben der regulären Kinderbetreuung noch so einige Zusatzangebote für Klein und Groß an, haben sich zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ) entwickelt. Auch in Ilmenau gibt es drei dieser Zentren: Das Integrations-Kinderzentrum am Eichicht, der Kindergarten Sonnenschein und der Kindergarten Käthe Kollwitz. Was aber nur die wenigsten wissen: Diese Eltern-Kind-Zentren wären nicht ohne die Förderung des „Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) möglich. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Programm, das noch viele andere Projekte im Ilm-Kreis ermöglicht?