Nidda (dpa/lhe) - Elf Kommunen sind an Hessens erster interkommunaler Landesgartenschau (LGS) in Oberhessen im kommenden Jahr beteiligt. Bei den Landesgartenschauen in Hessen werden üblicherweise nicht nur Blumenschauen und Gartenkunst geboten: Begleitet werden die Ausstellungen von einem bunten Veranstaltungsprogramm. Was die Besucherinnen und Besucher der LGS Oberhessen erwartet, verraten die Veranstalter an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) der Öffentlichkeit.
Mehr als nur Blumen Landesgartenschau: Veranstalter stellen Programm vor
dpa 15.10.2026 - 03:30 Uhr