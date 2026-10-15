Nidda (dpa/lhe) - Elf Kommunen sind an Hessens erster interkommunaler Landesgartenschau (LGS) in Oberhessen im kommenden Jahr beteiligt. Bei den Landesgartenschauen in Hessen werden üblicherweise nicht nur Blumenschauen und Gartenkunst geboten: Begleitet werden die Ausstellungen von einem bunten Veranstaltungsprogramm. Was die Besucherinnen und Besucher der LGS Oberhessen erwartet, verraten die Veranstalter an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) der Öffentlichkeit.