„Ist es denn mit fairem Kaffee wirklich getan?“, gibt Bürgermeister Thomas Kaminski eine der Fragen wieder, die vor zehn Jahren in der Stadtverwaltung gestellt wurden. Damals wollte Schmalkalden zum ersten Mal den Titel „Fairtrade Town” für sich beanspruchen. Nun wurde das Jubiläum im Rathaussaal in Schmalkalden gefeiert. Außerdem gibt es den Weltladen und den zugehörigen ökumenischen Arbeitskreis, besser bekannt als Eine-Welt-Verein, nun seit 30 Jahren.