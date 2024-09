Einziges Deutschland-Konzert in Berlin

Anlässlich der Premiere wird Dhani Harrison drei Konzerte in Europa geben. Bevor er in Paris und London spielt, wird er am 13. Oktober in Berlin im Hole 44 auftreten. "Ich liebe Berlin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Viele von unseren Freunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wohnen dort. Ich bin dort auch schon beim Lollapalooza aufgetreten. Es war abgefahren und das Publikum war einfach unglaublich. Wir hatten alles in allem viel Spaß."