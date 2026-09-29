In diesem Jahr ging es Ende Juli nicht weiter, da der Pegelstand viel zu niedrig war. Nach Regenfällen nahm das Unternehmen den Betrieb Ende August wieder auf. "Wir hatten gehofft, dass die Sache damit ausgestanden ist", sagt Jansen. "Es hat zwar geregnet, aber ausgerechnet an der Rheinschiene in Süddeutschland gab es nur wenig Niederschlag - und genau da brauchen wir halt Regen, damit der Pegelstand bei uns ausreichend hoch ist."