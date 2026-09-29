Düsseldorf/Dormagen - Das Niedrigwasser setzt den Rheinfähren stark zu. Wie die in Düsseldorf und Dormagen tätigen Rheinfährbetriebe W. Jansen & Söhne mitteilten, hat das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte Kurzarbeit beantragt. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, aber es geht nicht anders", sagte Unternehmer Jens Jansen der dpa. Er führt die Firma mit seinem Vater und seinem Bruder. Die Firma hat zusätzlich zum dreiköpfigen Familiengespann fünf Festangestellte und fünf Aushilfen.