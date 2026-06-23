Jeden Tag mehr als 30 Grad und keine Änderung in Sicht. Suhl ächzt gerade unter hochsommerlichen Temperaturen und das Mitte Juni. Doch die heißen Tage hierzulande sind nahezu erträglich im Vergleich zu der Hitzewelle, die gerade Frankreich fest im Griff hat. So auch die Suhler Partnerstadt Bègles. Extreme Hitze wird für die Stadt im Südwesten des Landes angezeigt, Temperaturen von 42 Grad und mehr herrschen dort aktuell – eine echte Bedrohung für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Stadt Bègles reagiert darauf mit einem Hitze-Aktionsplan.