Was für ein Zirkus in Ilmenau. Am Freitag hatte der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) zum Weiberfasching in die Festhalle eingeladen. Der IKK lädt seine Fans in diesem Jahr in eine bunte Zirkuswelt voller Clowns und Akrobaten ein. Dieses Jahr feiern die Jecken ihren Karneval unter dem Motto „Zirkusfasching“.