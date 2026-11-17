Rohstoffe: Anfang 2021 zahlt die Deutsche Bank in den USA wegen Vorwürfen der Bestechungen bei bestimmten Auslandsgeschäften und Manipulationen im Handel mit Edelmetallkontrakten mehr als 125 Millionen Dollar. Im Gegenzug stellen die US-Justizbehörden strafrechtliche Verfahren ein. Die Deutsche Bank erklärte, sie übernehme die Verantwortung für Vorgänge, die sich zwischen 2008 und 2017 ereignet hätten. Konkret wurde damals in den Gerichtsakten ein Schmiergeld-Deal im Jahr 2010 genannt, bei dem über Vermittler geschäftliche Vorteile in Abu Dhabi erlangt werden sollten. Bei der Deutschen Bank sei das Vorhaben intern "Project X" genannt worden.