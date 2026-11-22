Arnstadt (dpa/th) - Mit einer Kehrmaschine und viel Alkohol im Blut ist ein betrunkener Mann in Arnstadt über Straßen und Gehwege gefahren - und dann in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 57-Jährige und seine 36 Jahre alte Begleiterin seien in auffälligen Schlangenlinien unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Sie stoppte die beiden und maß beim Fahrer einen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass er keine Fahrerlaubnis für die Kehrmaschine hatte. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.