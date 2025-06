Berchtesgaden/Oldenburg - Nach einer Reise an die Nordsee ist Bartgeier Vinzenz zurück in Bayern. Das Tier wurde im Nationalpark Berchtesgaden in die Freiheit entlassen, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitteilt. "Nach dem Öffnen der Türen dauerte es nur wenige Sekunden, bis Vinzenz die Box selbstständig verließ und sich zielsicher in seiner vertrauten alpinen Umgebung in die Lüfte schwang", heißt es in der Mitteilung des LBV.