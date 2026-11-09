Mehr als 100 Fälle: Anklage gegen mutmaßliche Rezeptfälscher-Bande erhoben

München/Potsdam - Wegen mehr als 100 Fällen von Rezeptfälschung haben Münchner Ermittler Anklage gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande erhoben. Den drei Männern im Alter zwischen 28 und 43 Jahren werde vorgeworfen, mit gefälschten Dokumenten teure Medikamente wie Abnehmspritzen in Apotheken bestellt und auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Als Fälscherwerkstatt und als Versteck soll ihnen eine Potsdamer Wohnung gedient haben. Ob es zu einem Prozess kommt, entscheidet nun das Landgericht München I. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.