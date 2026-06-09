In der Wirtschaft und im Profisport sind die Hemmnisse bis heute größer. 2014 outete sich der ehemalige Profifußballer Thomas Hitzlsperger, 2024 der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher - beide nach Ende ihrer Sportkarriere.

Inzwischen erscheint vieles selbstverständlich. Die "Ehe für alle" wurde 2017 beschlossen. Offen queere Politikerinnen und Politiker sind keine Seltenheit mehr. Firmen werben mit Diversity. Was damals mutig war, wirkt heute für viele wie Normalität.

Mehr Übergriffe auf queere Menschen in Statistiken

Doch dieser Eindruck trügt. Während rechtliche Gleichstellung in vielen Bereichen erreicht wurde und Christopher-Street-Day-Paraden mit zehntausenden Teilnehmern durch Städte ziehen, bleibt gesellschaftliche Akzeptanz fragil.

Studien und Polizeistatistiken zeigen seit Jahren: Übergriffe auf homosexuelle Menschen nehmen nicht ab, in manchen Regionen nehmen sie sogar zu. Es gibt Beleidigungen, Bedrohungen, körperliche Gewalt – oft im öffentlichen Raum. Besonders im Internet verschärft sich der Ton.

723 Fälle und Hinweise auf Anfeindungen gegen schwule Männer, lesbische Frauen und andere sexuelle Minderheiten wurden im vergangenen Jahr von der Beratungsstelle Maneo in Berlin gezählt. 165 Taten ereigneten sich auf Straßen, in Bussen, Bahnen und an Haltestellen. Dazu kamen Fälle im Internet, in Wohnungen, am Arbeitsplatz, in der Schule.

Minderheiten zunehmend Gegenstand extremistischer Kampagnen

Die Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, erklärt, Homo- und Bisexualität seien inzwischen deutlich stärker gesellschaftlich akzeptiert, zugleich erlebten besonders nicht-binäre und Transmenschen weiterhin massive Ablehnung. Minderheiten seien zunehmend Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Kontroversen und Ziel extremistischer Kampagnen.

Auch Wowereit sagt, es sei höchst bedenklich, dass Unsicherheiten mancher Menschen von bestimmten Parteien politisch instrumentalisiert würden. Alltag seien auch homophobe Beschimpfungen auf Schulhöfen und auf Sportplätzen. "Wenn so ein Klima herrscht in den Kabinen und im Vereinsleben, dann hat das eine Wirkung auf Jugendliche und dann läuft da etwas falsch."

Hinzu kämen kulturelle und religiöse Prägungen in gesellschaftlichen Gruppen, in denen Intoleranz teilweise noch verankert sei, erklärt Wowereit. "Wenn in bestimmten Religionen offen gegen Homosexualität gepredigt wird, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass junge Männer diese Haltung übernehmen."

Wowereits berühmter Satz steht auch 25 Jahre später für einen Moment, in dem Schwulsein sichtbar und politisch wurde. Trotzdem sei weiterhin die Prävention gegen Homophobie dringend notwendig, sagt er heute. Die gesamte Mehrheitsgesellschaft sei gefordert und trage Verantwortung dafür, "ein Klima zu schaffen, in dem Diskriminierung keinen Platz hat".