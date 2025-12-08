100 Jahre gibt es die Ortsbibliothek in Mehmels – Anlass genug, jüngst bei einer Feierstunde auf die Historie des Buchverleihs im Dorf zu schauen. Bibliotheken sammeln, erschließen und bewahren bekanntlich Informationen und machen diese verfügbar. 1925 gegründet, diente die Bibliothek anfangs in erster Linie nicht dem Verleih von Unterhaltungsliteratur, sondern hatte hauptsächlich Fachbücher aus der Landwirtschaft im Bestand – durchweg praktische Infos also, die den Menschen damals im landwirtschaftlich geprägten Werratal zugutekamen.