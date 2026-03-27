Der Haushalt 2026 für Mehmels ist unter Dach und Fach und die Kommune dann nach der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht des Landratsamtes handlungsfähig – Anfang März wurde das Zahlenwerk vom Gemeinderat verabschiedet. „Das ist der erste Millionen-Haushalt in der Geschichte der Gemeinde“, stimmte Bürgermeister René Gramann das Gremium zuvor auf die abschließende Durchsicht der Zahlen und vorgesehenen Maßnahmen ein. Heike Heimrich, Kämmerin in der Verwaltung der VG Wasungen – Amt Sand, erläuterte den Vorbericht, der alle relevanten Zahlen und Fakten enthält.