Auf 60 Jahre Wohngebiet „Mehliser Struth“ können die Zella-Mehliser inzwischen stolz sein. Genau die Hälfte dieser Zeit gehen die Bewohner mit der gleichnamigen Wohnungsgenossenschaft, deren 30. Gründungsgeburtstag in der vergangenen Woche gemeinsam mit Mietern, Wegbegleitern und Partnern mit einer Festveranstaltung in der Mehrzweckhalle „Arena Schöne Aussicht“ begangen worden ist. Kombiniert mit der Mitgliederversammlung, diente der Nachmittag zugleich einem gemeinsamen Blick ins vergangene Jahr zurück sowie voraus in kommende Monate.