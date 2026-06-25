Die Bevölkerungsentwicklung in Thüringen ist seit Jahren rückläufig. Lediglich das städtische Zentrum des Freistaates verzeichnet einen Bevölkerungszuwachs, während in den meisten Regionen herum das Schrumpfen voranschreitet. Eine Tendenz, die vor Zella-Mehlis nicht Halt macht und zur jüngsten Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft „Mehliser Struth“ von Vorstandsvorsitzender Elke Möhring angerissen worden ist. 12.515 Einwohner zählte demnach die Ruppbergstadt im vergangen Jahr, der mit der Eingemeindung von Benshausen 2019 noch 12865 Bürger angehörten. Der Freistaat insgesamt habe im vergangenen Jahr 21.000 Bürger verloren.