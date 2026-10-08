Großer Bahnhof am Lomo-Autohof in Zella-Mehlis. Und das nicht ohne Grund. Der Megawatt-Ladepark für E-Trucks, der bereits seit Mitte September in Betrieb ist, wurde nun auch offiziell eröffnet. Als ein Meilenstein für Thüringen gilt er, schließlich ist er der erste mit einer Ladeleistung von 1000 Kilowatt im Freistaat überhaupt und der achte in ganz Deutschland. Gleich zwei Megawatt-Ladesäulen stehen zur Verfügung, vier weitere mit einer Ladeleistung von 400 Kilowatt. Künftig sollen sieben E-Lkw gleichzeitig laden können. Und das, ohne die Trailer vorher abkoppeln zu müssen.