Der bisherige Rekord wurde im Jahr 2010 in Jena in Thüringen aufgestellt - dort wurde damals ein 365 Kilogramm schwerer Kartoffelkloß gekocht. Die Wombacher wollen diesen Rekord nun mit einem Mammut-Kloß von 400 Kilo toppen. Am Samstag um etwa 17.00 Uhr soll der Kloß fertig sein.