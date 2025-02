Mega-Ereignis in den USA Rap-Genie und Orgasmus: Was der Super Bowl sonst noch bringt

Lamar trug einen seit Jahren schwelenden Streit mit dem kanadischen Musiker Drake im vergangenen Jahr nämlich öffentlich aus. Das Duell hielt damit die Kulturwelt in Atem. Gegenseitig veröffentlichte Battle-Tracks der beiden kulminierten in Lamars Song "Not Like Us", der als ein für Drake vernichtender Geniestreich gesehen wird. Dass Lamar für "Not Like Us" am Wochenende auch noch satte fünf Grammys bekam, schien seine Dominanz von oberster Instanz zu bestätigen.