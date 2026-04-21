Ja, die Neundorfer haben wahrlich einen langem Atem gebraucht. Seit nunmehr über sechs Jahren ist ihr Ort mehr oder weniger fest in der Hand von Baggern, Baumaschinen und großen Lkw. Je nach Witterung Matsch oder Staub, Baulärm und nervige, kilometerlange Umleitungen über den Friedberg prägten diese Zeit. „Aber jetzt“, atmet Gabi Ebert auf, „jetzt haben wir es geschafft!“ Die Anwohnerin spricht zum Abschluss des dritten und letzten Baubschnitts ihren Nachbarn und allen Neundorfern aus der Seele. Was geschaffen worden sei, könne sich sehen lassen. Die neue Straße mit Gehweg, die neue Straßenbeleuchtung, die drei neuen Bushaltestellen oder der in Betonelemente gefasste Steinbach. Und auch das, was unter der Erde liegt und jetzt nicht mehr zu sehen ist: Die neuen getrennten Kanäle für Abwasser und Regenwasser, die neuen Wasserleitungen und Stromkabel und Hausanschlüsse.