El Niño kann viel mehr Wärme freisetzen

"El Niño bringt keine neue Wärme auf den Planeten. Er setzt Wärme frei, die der Ozean bereits unter der Oberfläche gespeichert hat – weshalb ein starkes El-Niño-Ereignis so oft zu einem der heißesten jemals gemessenen Jahre führt, wie im Jahr 2024", erklärte Saulo bei einem Forum in Bangkok. "Der Ozean, aus dem er diese Wärme bezieht, ist der wärmste, den wir je gemessen haben. Es steht einfach mehr Wärme zur Freisetzung zur Verfügung."

Gößling ergänzte: "Im Jahresmittel könnte daher 2027 einen noch höheren Allzeitrekord (seit Messungen) aufstellen, ähnlich wie es 1998 und 2016 jeweils auf die starken El Niños von 1997 und 2015 folgte. Langfristig entscheidend für neue Hitzerekorde bleibt aber die menschengemachte Erwärmung." Künftige starke El-Niño-Ereignisse setzten dann auf einem immer höheren Ausgangsniveau auf und begünstigen so immer neue globale Temperaturrekorde.