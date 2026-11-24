Lissabon/Madrid - Ausgerechnet der am häufigsten gefangene Hai im Atlantik geht bei einer internationalen Fischereikonferenz leer aus. Die Sondersitzung der Fischereikommission ICCAT im südportugiesischen Vilamoura brachte unter anderem zwar Fortschritte gegen eine besonders grausame Fangpraxis: das Abtrennen von Haiflossen und Zurückwerfen der teils noch lebenden Tiere ins Meer. Für den Blauhai gibt es vorerst aber keine neuen Schutzregeln. Dabei entfallen nach Angaben der Meeresschutzorganisation Pro Wildlife rund 85 Prozent der gemeldeten Haifänge im Atlantik auf diese Art.