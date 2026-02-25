Hinter mehr als 30 Jahren Meeresaquarium Zella-Mehlis verbirgt sich viel mehr als die Etablierung eines erfolgreichen touristischen Ausflugsziels, das weit über die gesamte Region hinaus strahlt. 30 Jahre Meeresaquarium haben das Zeug für viele Geschichten, die von Visionen, Mut, Rückschlägen und von einer besonderen Entwicklung erzählen, die Anke und Maik Landeck nach der Wende angeschoben haben. Beide sahen Potenzial darin, wofür andere sie für verrückt erklärten.