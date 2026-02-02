Am 2. Mai 2026 feiert der Nautiland e. V., der Verein hinter dem Meeresaquarium in Sonneberg, sein 25-jähriges Bestehen. Bereits seit 1997 begeistert das Nautiland seine Besucher – doch ohne den ehrenamtlich tätigen Verein wäre der Betrieb in dieser Form nicht möglich. Das Jubiläum wird mit einer Indoor-Veranstaltung gewürdigt, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht und Jung und Alt zum Staunen einlädt.