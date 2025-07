Meere: Wohl mehr Plastikmüll in den Ozeanen als bisher angenommen

Im Durchschnitt aller Messstellen fanden die Studienautoren in zehn Metern Tiefe 18,1 Milligramm Nanoplastik pro Kubikmeter Wasser, in Küstennähe waren es 25 Milligramm. In der Nähe des Meeresbodens lag der Durchschnitt bei 5,5 Milligramm pro Kubikmeter. In der oberen Schicht gab es zwischen den Messstandorten innerhalb und außerhalb des Nordatlantikwirbels kaum einen Unterschied. In 1000 Metern Tiefe zeigte sich innerhalb des Wirbels eine Konzentration, die mit 13,5 Milligramm fast doppelt so hoch war wie außerhalb des Wirbels (7,5 Milligramm). Der Wirbel ist aufgrund der Meeresströmungen als Anreicherungszone für Mikroplastik an der Oberfläche bekannt.