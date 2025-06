Experten rätseln

Allein auf den Balearen seien im Mai 5 Teufelsrochen gestrandet, etwa 20 weitere in anderen Teilen des spanischen Mittelmeerraums, hieß es in einer jüngsten Bilanz der Stiftung auf Instagram. Das sei ungewöhnlich. "Der genaue Grund für den Anstieg ist derzeit nicht bekannt, und das wissenschaftliche Team forscht weiterhin, um besser zu verstehen, was ihn verursacht", hieß es.