Medizintechnik: Überraschender Chefwechsel bei Carl Zeiss Meditec

Jena - Carl Zeiss Meditec steht überraschend ein Führungswechsel bevor. Der seit Anfang 2022 amtierende Konzernchef Martin Weber scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus, teilte der auf Augenheilkunde spezialisierte Linsen- und Medizintechnikkonzern in Jena mit. Ein Nachfolger ist bereits gefunden und kommt aus den eigenen Reihen: Weber werde sein Amt zum 31. Mai an Maximilian Foerst übergeben, der derzeit das China-Geschäft des Konzerns leitet, hieß es am Mittwoch.